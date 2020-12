Walker Texas Ranger: rilasciate nuove foto del reboot con Jared Padalecki

Manca meno di un mese al debutto della nuova stagione televisiva dell'emittente statuinitense The CW, che tra molte conferme ha deciso di lanciare anche delle nuove produzioni. Tra queste c'è anche il reboot della serie Walker Texas Ranger portata al successo da Chuck Norris.

Nonostante questo show non sia ancora iniziato, ha suscitato già grande clamore, sia per la sua continuazione del franchise sia per il fatto che la star di Supernatural Jared Padalecki interpreterà il ruolo della protagonista. Alcuni giorni fa abbiamo avuto la possibilità di vedere il primo trailer di Walker e ora, la CW per accrescere l'hype ha diffuso nuove foto e un poster promozionale che potete vedere qui di seguito.

In Walker, Jared Padalecki vestirà i panni di un poliziotto che rientra nella sua città natale dopo aver trascorso due anni sotto copertura e si troverà a fare i conti non sono con il suo lavoro ma, anche con il difficile ruolo di padre. Walker trova un'inaspettata sintonia con sua nuova partner (una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers) interpretata da Lindsey Morgan di The 100. Nel frattempo crescono sempre più i sospetti che riguardano la morte di sua moglie.

Voi cosa vi aspettate da questo reboot? Sarà all'altezza della serie originale? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.