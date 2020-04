Walker Texas Ranger: tutto quello che sappiamo sulla serie reboot con Jared Padalecki

Arrivato alla sua ultima apparizione nei panni di Sam Winchester in Supernatural, la cui stagione finale è in pausa per via dell'emergenza Coronavirus, Jared Padalecki è pronto a raccogliere l'eredità di Chuck Norris e diventare il nuovo Walker Texas Ranger in un reboot targato The CW.

Intitolata semplicemente Walker, la serie è descritta come una "reinterpretazione della longeva serie action-crime" andata in onda su CBS dal 1993 al 2001. Padalecki, che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo, vestirà i panni di Cordell Walker, vedovo e padre che torna alla sua casa di Austin dopo aver passato due anni sotto copertura nel tentativo di ricucire i legami con i suoi figli.

La data di uscita dello show non è ancora stata rivelata - solitamente The CW non annuncia la programmazione prima di maggio - e per via dell'emergenza sanitaria non è ancora chiaro quando potranno iniziare le riprese, ma nel frattempo sono stati annunciati alcuni membri del cast.

Lindsey Morgan (The 100) vestirà i panni di Micki, nuova collega di Walker a Austin descritta come "concentrata e perspicace" che in passato ha subito delle pesanti discriminazioni sul posto di lavoro. Keegan Allen (Pretty Little Liars) sarà invece Liam, il fratello gay e conservatore di Walker che lavora come assistente procuratore distrettuale. Troveremo inoltre nel cast di Walker anche Jeff Pierre, Coby Bell e Mitch Pileggi.

Stando a TV Guide, la serie seguirà anche Cordell Walker alle prese con le circostanze sospette che circolando la morte della moglie, elemento che almeno sulla carta rappresenta la più grande differenza rispetto alla serie originale.

Per quanto riguarda il dietro le quinte, Jensen Ackles (il Dean di Supernatural) si è offerto di dirigere alcuni episodi della serie che vedrà protagonista il suo collega di vecchia data, ma al momento si tratta di una semplice suggestione.

Cosa vi aspettate dal reboot di Walker Texas Ranger? Diteci la vostra nei commenti.