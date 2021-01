Walker, Texas Ranger: scoprite la serie spin-off che non ricordavate, Sons of Thunder

Walker Texas Ranger è una serie televisiva andata in onda dal 1993 al 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e racconta le vicende del ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris.

Il suo grande successo gli ha permesso di andare in onda in più di 100 paesi nel mondo e ha dato i natali ad alcune serie spin-off. Una di queste è Sons of Thunder, una serie televisiva trasmessa per la prima volta nel corso di un'unica stagione nel 1999 e creata da Chuck Norris.

Sons of Thunder è uno spin-off di Walker Texas Ranger. In Italia la serie è stata trasmessa come appendice agli ultimi episodi della settima stagione della serie principale. Lo spin-off vede come protagonisti assoluti due personaggi della serie originale, Trent Malloy e il detective Carlos Sandoval, interpretati da James Wlcek e Marco Sanchez.

La serie narrava di un misterioso serial killer che entrava nelle case di donne per violentarle e ucciderle. I giornalisti iniziano a creare delle storie e iniziano a chiedere informazioni anche al poliziotto e detective Carlos Sandoval che giudica l'assassino come un perdente. A questo punto il killer, per vendicarsi, uccide una collega di Carlos proprio davanti a quest'ultimo e per questo motivo viene allontanato dal caso.

Nonostante tutto, insieme all'amico Trent Malloy svolge ugualmente le indagini avvicinandosi sempre di più al killer che scoprirà essere un poliziotto. Da quel momento, insieme a Trent forma un'agenzia di investigazione chiamata Thunder Investigation tramite la quale, con nuovi amici, aiutano persone a risolvere i loro problemi.

Vi siete mai chiesti cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger? Infine, vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!