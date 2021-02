Walker Texas Ranger: ecco che fine ha fatto Sheree J. Wilson, l'attrice di Alexandra

Sheree Julienne Wilson è un'attrice statunitense che si è fatta conoscere maggiormente in campo televisivo, dove lavora dalla metà degli anni ottanta. Wilson è diventata celebre prevalentemente per l'interpretazione di April Stevens nella serie televisiva Dallas e di Alexandra "Alex" Cahill-Walker in Walker Texas Ranger.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio come modella. Dopo tre anni, però, decide di trasferirsi a Los Angeles dove avvia la carriera di attrice con i ruoli di Ellen Stockwell nel film per la televisione Velvet e quello di Rachel in un episodio della serie di spionaggio Cover Up.

L'anno seguente partecipò alla commedia nera I due criminali più pazzi del mondo, diretto da Sam Raimi e recitò con Tim Robbins nella commedia Dal college con furore e con Peter Strauss nella miniserie televisiva Kane & Abel. Nel 1986, Wilson ottenne il ruolo per cui è meglio conosciuta, cioè quello di April Stevens nella serie televisiva Dallas, ruolo interpretato per cinque stagioni, dal 1986 al 1991.

Nel 1993, entrò a far parte del cast principale della serie televisiva Walker Texas Ranger nel ruolo di Alex Cahill, in cui lavorò accanto a Chuck Norris, ottenendo il principale ruolo femminile. Nel 1994, ha interpretato il ruolo di protagonista femminile Leslie in Hellbound - All'inferno e ritorno, nuovamente insieme a Norris e nel 2005 tornò ad interpretare il ruolo di Alex Cahill nel film per la televisione Walker, Texas Ranger: Processo infuocato.

Al termine di Walker Texas Ranger l'abbiamo vista nei panni di protagonista in Pioggia di fuoco del 2007 e dal 2010 ha recitato in pellicole come The Gundown del 2011 e Easy Rider: The Ride Back del 2013. Recentemente è comparsa nel film The Silent Natural (regia di David Risotto) del 2018. Attualmente si è un po' distaccata dal mondo dello spettacolo dedicandosi maggiormente alla sua linea di prodotti per la cure della pelle.

In ogni caso vi siete mai chiesti cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger? Infine, vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!