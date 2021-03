Walker Texas Ranger, la showrunner sulla nuova puntata: 'Affronterà il suo dolore'

Continuano le vicende di Walker Texas Ranger, opera con protagonista Jared Padalecki: scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova puntata della serie di The CW grazie all'intervista alla showrunner Anna Fricke.

Come sapete, le puntate dello show sono incentrate sulle vicende di Cordell Walker, ufficiale di polizia che dovrà affrontare la morte della moglie Emily, uccisa in circostanze poco chiare. La showrunner ha quindi discusso delle vicende della sesta puntata intitolata "Bar None" con i giornalisti di TVLine: "In questo episodio si parlerà del suo dolore, verrà affrontato nelle sue diverse sfaccettature. Credo che nonostante sia tornato a casa già da cinque puntate, in realtà non era molto presente, non sta fronteggiando il suo dolore. Adesso inizierà ad essere più presente, a considerare i suoi figli e i loro bisogni, cercherà di capire cosa prova per Emily, per la sua morte e il suo stato sentimentale".

Inoltre nel corso della puntata scopriremo quali saranno le conseguenze della scelta fatta da Liam e James, che hanno deciso di non rivelare a Walker la loro indagine. Per ora non sappiamo se la serie sarà trasmessa anche in Italia o se rimarrà disponibile solo per il pubblico americano, nel frattempo ecco i commenti di Genevieve Padalecki sul suo personaggio in Walker Texas Ranger.