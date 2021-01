Walker Texas Ranger: ecco la sinossi del secondo episodio del reboot con Jared Padalecki

Mancano ormai dieci giorni alla messa in onda della premiere dell'attesissimo reboot di Walker Texas Ranger, e a meno di due settimane della release, CW ha deciso di pubblicare online la sinossi ufficiale del secondo episodio della serie con protagonista Jared Padalecki, intitolato "Back in the Sand".

Questa la sinossi del secondo episodio:



"Walter tenta di riunirsi con i suoi figli - Walker tenta di ricongiungersi con la sua famiglia ma scopre che i figli hanno sviluppato nuove routine con Liam. Al lavoro, il capitano James dice a Walker che è necessaria una ri-certificazione per tornare a essere un ranger, ma i vecchi ricordi di Emily ostacolano i suoi progressi. Micki indaga nel frattempo su di un incendio sospetto. L'episodio è scritto da Anna Fricke e diretto da Steve Robin".



L'uscita serie è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19, anche se Walker ha avuto un percorso particolarmente complesso poiché Padalecki ha dovuto ritardare le riprese del pilota in attesa di completare quelle di Supernatural, la longevissima serie che si è conclusa quest'anno dopo ben 15 stagioni sulla stessa rete. Si pensa che questo nuovo Walker Texas Ranger, sia un reboot diretto della serie originale, quindi sarà come se gli eventi della versione originale di Chuck Norris non fossero mai esistiti nella continuità di Padalecki. Questo è lo stesso tipo di approccio adottato dai recenti revival di Magnum PI e MacGyver.



Il reboot di Walker Texas Ranger debutterà sulla CW il prossimo 21 gennaio 2021.