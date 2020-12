Walker Texas Ranger: ecco la sinossi ufficiale del reboot con Jared Padalecki

La CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di Walker, il revival di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki. La serie debutterà tra tre settimane su The CW, insieme alle anteprime di Batwoman, Riverdale e Nancy Drew.

L'uscita serie è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19, anche se Walker ha avuto un percorso particolarmente complesso poiché Padalecki ha dovuto ritardare le riprese del pilota in attesa di completare quelle di Supernatural, la longevissima serie che si è conclusa quest'anno dopo ben 15 stagioni sulla stessa rete. Si pensa che questo nuovo Walker Texas Ranger, sia un reboot diretto della serie originale, quindi sarà come se gli eventi della versione originale di Chuck Norris non fossero mai esistiti nella continuità di Padalecki. Questo è lo stesso tipo di approccio adottato dai recenti revival di Magnum PI e MacGyver.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale della premiere della serie: "Il Texas Ranger Cordell Walker (Jared Padalecki), vedovo e padre di due figli con un chiaro codice, torna a casa ad Austin, in Texas, dopo essere stato sotto copertura per due anni, solo per scoprire che c'è un lavoro più duro da fare a casa. Mentre Walker cerca di riconnettersi con il suo creativo e premuroso figlio August (Kale Culley) e la sua testarda e un po' ribelle figlia adolescente Stella (Violet Brinson), scopre di dover fare i conti con la sua famiglia composta Liam (Keegan Allen),il fratello che ha tentato di colmare la sua assenza, la sua perspicace madre Abeline (Molly Hagen) e il suo padre tradizionalista Bonham (Mitch Pileggi)".

Di recente sono state diffuse nuove foto di Walker Texas Ranger. Cosa ne pensate di questo reboot? Fatecelo sapere nei commenti.