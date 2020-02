Walker Texas Ranger: la star di The 100 Lindsey Morgan entra nel cast del reboot

Secondo quanto riportato da Variety, Lindsey Morgan è entrata a far parte del cast del reboot di Walker Texas Ranger, nuovo versione televisiva prodotta da The CW che avrà come protagonista Jared Padalecki.

Come per quanto riguarda Padalecki, si tratta di una conferma in casa CW, dato che la Morgan era tra i protagonisti principali di The 100, serie televisiva creata da Jason Rothenberg, liberamente tratta dall'omonima serie di romanzi di Kass Morgan, che si concluderà quest'anno con la settima e ultima stagione. L'attrice interpreterà Micki, nuova partner del Walker di Padalecki nel reboot della serie che rese ancora più celebre Chuck Norris sul piccolo schermo. Secondo la descrizione del personaggio fornita sempre da Variety, si tratta di una ragazza molto attenta e perspicace cresciuta a San Antonio, discendente da una famiglia che abita le terre del Texas prima ancora che lo stato si chiamasse Texas. Dotata di esperienza nell'esercito e nelle forze speciali, Micki sa bene cosa voglia dire sentirsi discriminati per questioni di gender. Micki sarà una delle prime donne nella storia dei Texas Ranger.

Walker Texas Ranger sarà prodotto da Anna Fricke (Being Human), anche sceneggiatrice della serie, Dan Lin (Arma Letale) e Jared Padalecki.

Come si leggeva all'epoca dell'annuncio del reboot della serie su The CW, appunto, "il reboot, in cui Walker avrà una donna come partner, esplorerà la moralità, la famiglia, e sarà una riscoperta di quello che è il terreno comune andato perduto. Al centro della serie c'è Cordell (Padalecki), membro dell'unità investigativa più prestigiosa dello stato, ma anche un uomo che cerca di riavvicinarsi alla propria famiglia. Vedovo e padre di due figli, Cordell torna a casa dopo una missione di alto profilo che ha richiesto due anni sotto copertura, solo per scoprire di avere ancora più lavoro da fare. Con un rimando alla serie originale, Walker e la sua nuova partner - una delle poche donne nella storia dei Texas Ranger - sono gli eroi di oggi di cui il nostro mondo ha bisogno, che seguono un loro personale codice morale nel combattere per ciò che giusto, a prescindere dalle regole".

Non sappiamo ancora quando debutterà la serie, ma probabilmente non prima della seconda metà del 2020.