Walker Texas Ranger: è The CW ad aggiudicarsi il reboot della serie

Sembra proprio che Jared Padalecki non dovrà trasferirsi molto lontano. Ad aggiudicarsi il reboot di Walker Texas Ranger che lo vedrà protagonista è stato infatti il network The CW.

Dopo 5 stagioni (su 7) di Gilmore Girls e 15 (su 15) di Supernatural, Jared Padalecki è pronto a tornare, anzi, a restare in casa The CW.

Il mese scorso vi avevamo raccontato come l'attore interprete di Sam Winchester nella serie più longeva dell'emittente, Supernatural, avrebbe presto indossato i panni del Ranger Cordell Walker nel reboot di Walker Texas Ranger.

All'epoca non si sapeva ancora quale sarebbe stato il network che si sarebbe occupato di mandare in onda lo show, ma sia CBS che The CW sembravano essere interessate al progetto.

Padalecki, però, è ormai uno di famiglia per l'emittente televisiva nata dalle ceneri di UPN e WB, e lo stesso Presidente del canale, Mark Pedowitz, si era dimostrato estremamente entusiasta all'idea di un reboot con l'attore come protagonista.

E ora che Supernatural è giunto alla sua ultima stagione, e senza concrete possibilità di spin-off, l'unica chance di rivedere Padalecki premendo il tasto del telecomando e sintonizzandosi sullo stesso canale sarebbe effettivamente stata questa.

Non sappiamo ancora quando debutterà la serie, ma probabilmente non prima della seconda metà del 2020.