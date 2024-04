Walker Texas Ranger è tornato: primo sguardo alla stagione 4 con Jared Padalecki

Nel corso di una lunga intervista con Collider, Jared Padalecki ha raccontato cosa gli spettatori potranno aspettarsi dalla nuova stagione di Walker, reboot della storica serie con Chuck Norris arrivato ormai ad un quarto capitolo che si prepara a portare in scena drammi familiari, romanticismo, azione e un’investigazione su un serial killer.

Dopo aver parlato del coinvolgimento di Jared Padalecki nel prequel di Walker, torniamo ad occuparci dell’attore e della serie reboot per condividere alcuni passaggi della lunga chiacchierata dell’interprete di San Antonio a proposito della nuova stagione dello show.

Padalecki ha iniziato annunciando la sua speranza di poter lavorare ancora a lungo alla serie, nel tentativo di bissare il successo e la longevità di Supernatural: “Speriamo di fare altre 40 stagioni. Ma la quarta è certamente bizzarra, sorprendente e incredibile. Sono grato e lusingato e adoro il viaggio che questi personaggi hanno affrontato”.

L’attore è poi entrato più nello specifico: “Con Supernatural passavamo dal grande cattivo ai problemi a casa o con i fratelli. Ma nel caso di Walker, passeremo dal grande cattivo alle cose di famiglia, al cattivo della settimana e ancora alle questioni familiari. Proprio come nella vita, le situazioni a volte sono grandi e a volte sono piccole, ma ci sono sempre tanti problemi da risolvere. Quello che mi piace è che ci sarà un serial killer del passato dei personaggi, che ci ha perseguitato e che sicuramente tornerà a farlo”.

Quindi, il Sam Winchester dello show Warner Bros. ha concluso: “Dobbiamo prepararci, come personaggi e come spettatori a scoprire come il capitano James e il ranger Walker si addentreranno nell’oscurità per fermare lo Sciacallo mentre saranno chiamati a far funzionare tutto il resto delle proprie vite”.

In attesa di vedere i nuovi episodi della serie e di capire quando lo show sarà distribuito anche in Italia, vi lasciamo alle parole di Jared Padalecki a proposito di una reunion di Supernatural.

