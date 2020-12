Walker, il primo trailer per il reboot targato The CW con Jared Padalecki

Tra i nuovi arrivi del 2021 in casa The CW ci sarà lui, Walker, interpretato dalla star di Supernatural Jared Padalecki. Vediamo allora il primo trailer del reboot.

Annunciato nel settembre 2019, il reboot della celebre serie tv con Chuck Norris, Walker, Texas Ranger arriverà sull'emittente americana il prossimo gennaio, e ne avevamo già visto un teaser e una prima immagine.

Oggi però ci viene mostrato il primo trailer, che ci permette di capire qualcosa in più sulla storia e su come sarà la versione del personaggio portata sullo schermo da Padalecki.

Come già sapevamo grazie alla sinossi ufficiale condivisa qualche tempo fa, "il reboot, in cui Walker avrà una donna come partner, esplorerà la moralità, la famiglia, e sarà una riscoperta di quello che è il terreno comune andato perduto. Al centro della serie c'è Cordell, membro dell'unità investigativa più prestigiosa dello stato, ma anche un uomo che cerca di riavvicinarsi alla propria famiglia. Vedovo e padre di due figli, Cordell torna a casa dopo una missione di alto profilo che ha richiesto due anni sotto copertura, solo per scoprire di avere ancora più lavoro da fare. Con un rimando alla serie originale, Walker e la sua nuova partner - una delle poche donne nella storia dei Texas Ranger - sono gli eroi di oggi di cui il nostro mondo ha bisogno, che seguono un loro personale codice morale nel combattere per ciò che giusto, a prescindere dalle regole".

E ciò che vediamo qui è proprio il dramma della perdita della moglie (interpretata dalla vera moglie di Jared, Genevieve Padalecki) a non dare pace a Cordell, che non sembra essere convinto di come siano andate le cose. E più il fratello minore Liam (Keegan Allen) continuerà a ripetergli di farsene una ragione, meno riuscirà a farlo. Cosa sarà successo davvero?

Walker debutterà il 21 gennaio su The CW.