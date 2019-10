Ecco Wallis Day di Krypton vestita dal Joker di Joaquin Phoenix per Halloween

Il film di Todd Phillips e l'interpretazione del personaggio di Joaquin Phoenix sono stati una grandissima vittoria per Warner e DC ai botteghini, dato che Joker è diventato il film vietato ai minori di maggior successo della storia del cinema, con i suoi oltre 800 milioni di dollari guadagnati.

È difficile a questo punto trovare qualcuno che ancora non abbia visto la pellicola (a proposito, ecco la nostra recensione di Joker), che ha avuto ampio risalto internazionale anche per via di alcune preoccupazioni che ha suscitato, vista la natura violenta e ambigua del personaggio.

Non c'è dubbio però che il tocco dato da Joaquin Phoenix sia stato assolutamente memorabile, e dunque prevedibilmente, soprattutto in occasione di Halloween, saranno in molti ad omaggiarlo, tentando di imitarne i modi e il look, scegliendo di travestirsi proprio da Joker.

Tra essi ci sono anche attori famosi, che non mancano di aggiornarci tramite i loro profili social, sulle loro attività. Nello specifico, parliamo di Wallis Day, l'attrice inglese che interpreta Nyssa Vex in Krypton, la serie prequel di Superman in onda negli Stati Uniti su SYFY.

L'attrice ha condiviso sul proprio account Instagram una foto che la vede proprio ritratta nei panni (e il cerone) del Joker portato al cinema da Joaquin Phoenix. Che ve ne pare?