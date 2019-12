Wally West a.k.a. Kid Flash tornerà in The Flash dopo Crisi sulle Terre Infinite

Central City sta per riavere indietro uno dei suoi supereroi: Keiynan Lonsdale, interprete di Wally West/Kid Flash nella serie targata The CW, farà il suo ritorno in The Flash. Peccato che salterà la Crisi...

Secondo TV Insider, Wally non tornerà in tempo per aiutare Barry e gli altri con la fine del Multiverso, ma farà la sua ricomparsa nello show dal quattordicesimo episodio della sesta stagione, quando Bloodwork e l'Anti-Monitor saranno (si spera) un mero ricordo.

"Dopo aver lavorato su se stesso in Tibet, Wally West, a.k.a. Kid Flash, tornerà per aiutare il Team Flash contro una minaccia familiare... ma dal volto perfettamente nuovo!" ha anticipato lo showrunner della serie, Eric Wallace "Come sempre, è un piacere avere un membro della nostra famiglia, Keiynan Lonsdale, di nuovo sul set per interpretare il giovane speedster. Ma questa volta c'è qualcosa di diverso: Wally è cresciuto, così come le sue abilità. Questo non sarà il Kid Flash a cui siete abituati. Il personaggio prenderà una direzione più fresca ed elettrizzante - proprio come il resto del Team Flash - nell'affrontare un mondo post-Crisi".

Lonsdale ha preso parte, sempre come Wally West/Kid Flash, anche alla terza stagione di Legends of Tomorrow, e farà la sua ricomparsa nello show d'origine per la prima volta dopo la premiere della quinta stagione di The Flash.

Chi sarà questo misterioso villain? E cosa sarà successo a Wally durante la Crisi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere l'episodio 6x14 di The Flash.