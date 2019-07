Walt Disney Television lancerà nuove iniziative all'insegna della diversità

Qualche giorno fa Sony Television aveva rinnovato il suo impegno nel portare diversità dietro la cinepresa con il Diverse Directors Program. Walt Disney Television, però, non è certo da meno, e annuncia il lancio di due nuovi programmi volti ad aumentare la rappresentatività nell'azienda.

L'Executive Incubator Program e lo Studios Intern Program verranno ufficialmente inaugurati nei prossimi mesi, e volgeranno lo sguardo agli impiegati e agli esecutivi provenienti da background in genere meno favoriti.

I candidati richiesti possiedono infatti "prospettive differenti e varie, tra cui quella femminile, di persone di colore, della comunità LGBTQ+, di veterani di guerra e di persone provviste di handicap".

L'Executive Incubator Program riguarderà principalmente ABC Entertainment e Freeform, e offrirà l'opportunità di fare esperienza in campo di marketing, sviluppo e casting durante la sua durata.

"Il nostro lavoro ci permette il privilegio di nutrire grandi narratori, ed è imperativo che queste storie provengano da luoghi differenti, con punti di vista autentici e varie prospettive. È obbligatorio, per noi, aiutare nella ricerca per la prossima generazione di esecutivi che creerà nuove opportunità per i narratori. L'Executive Incubator Program è un altro passo per rendere i nostri ranghi più differenziati e le nostre storie più simili al mondo in cui viviamo" afferma la Presidentessa di ABC Entertainment, Karey Burke.

Lo Studios Intern Program, invece, ricercherà i suoi candidati tra gli studenti di Los Angeles City College, Academy Gold, Manifest Works, Ghetto Film School e Evolve Entertainment Fund, e fornirà esperienza nel campo della produzione, post-produzione, sceneggiatura e casting.

"Il nostro programma crea opportunità per quei talenti sottorappresentati per permettere loro di accedere a un'incredibile varietà di opportunità di lavoro ai Disney Television Studios. Questa iniziativa è una vittoria per tutti: ci aiuta a scoprire nuovi talenti in aree poco rappresentate, permettendo ai candidati di accumulare reale esperienza per poter crescere e andare avanti con la loro carriera, e così creare e raccontare storie tra le più diverse" dichiara Craig Hunes, Presidente dei Disney TV Studios.

Ma questa è solo una delle iniziative della Casa di Topolino che ne dimostra l'attenzione per i problemi sociali e culturali a cui andiamo incontro ogni giorno (vedi anche l'impegno contro le leggi anti-aborto).