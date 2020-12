Che fine ha fatto Walter White? Il vero destino del protagonista di Breaking Bad

Dopo il termine di Breaking Bad nell'ormai lontano 2013 dopo ben 5 stagioni e 62 episodi, gli spettatori avevano iniziato a immaginare alcuni più o meno fantasiosi futuri su Walter White.

Il protagonista di Breaking Bad, Walter White, però è morto e la conferma definitiva è giunta poco prima dell'uscita del film sequel El Camino direttamente dal creatore della serie di culto Vince Gilligan che qualche anno fa decise di fare chiarezza una volta per tutte sulla sorte del suo antieroe.

Breaking Bad terminò nel 2013 con l'episodio Felina (in realtà sapevate che esistono altri finali alternativi di Breaking Bad?), nonché l'anagramma della parola Finale. Questa puntata si concludeva con l'immagine di Walter White che giace sul pavimento di un laboratorio di metanfetamina, colpito da alcuni proiettili. La telecamera mostrava il viso di White rafforzato da un bel sorriso di soddisfazione.

Prima di passare ai titoli di coda si osserva un poliziotto fare irruzione per tastargli il polso mentre lo schermo diventa nero. Il finale dello show già suggeriva la morte del protagonista, ma i dubbi restavano soprattutto per la presenza di uno strano borsone accanto a White. Da quel momento si erano diffuse tante teorie tra i fan, rafforzate anche dalla mancanza di una spiegazione ufficiale da parte del regista e creatore Vince Gilligan o di altri personaggi della serie.

Tutto questo fino al 2019, quando Vince Gilligan è apparso nel Rich Eisen Show per promuovere El Camino: Il film di Breaking Bad. Alla domanda se Walter White fosse vivo o morto, l'autore ha dichiarato:

"Ti dirò questo, Rich, perché mi piaci così tanto. Walter White è morto."

In realtà anche poche ore prima dell'evento lo stesso attore protagonista di El Camino, Aaron Paul (l'interprete di Jesse Pinkman) aveva smentito ogni possibilità di un sequel di Breaking Bad proprio per la possibile mancanza del personaggio di Walter White.

Nonostante difficilmente ci saranno dei sequel di Breaking Bad, non è detto che non ci possano essere altri progetti come la serie spin-off prequel su Gus Fring di Giancarlo Esposito.