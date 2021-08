Walter White, Stanis La Rochelle e altri nomi di serie tv vietati in Italia: scopriteli!

Le serie tv ormai fanno parte della quotidianità delle persone e da anni ormai la qualità dei prodotti ha aumentato anche l'affetto degli spettatori nei confronti delle storie e dei personaggi protagonisti. E come capita con sport e cinema, ci sono fan che sono tentati di chiamare i propri figli con i nomi di alcuni loro beniamini della tv.

Se anche voi rientrate in questa categoria sappiate che in Italia la legge vieta di chiamare i neonati con alcuni nomi iconici della tv, alcuni in realtà piuttosto improbabili (da assegnare come nome ad un bambino). Quali sono questi nomi?

Goku, ad esempio. Niente da fare per i fan di Dragon Ball. Così come Walter White, per chi non può fare a meno di Breaking Bad nella propria vita.

Di seguito nella lista vi segnaliamo i nomi dei personaggi delle serie tv che non potranno mai essere il nome di vostro figlio/a.

La lista dei nomi di protagonisti di serie tv vietati per legge all'anagrafe:



- Doraemon

- Bender

- Pollon

- Goku

- Laura Palmer

- Stanis La Rochelle

- Walter White

- Joey Tribbiani



Per molti dei fan questi nomi non erano mai entrati tra i papabili per i nascituri ma certamente qualcuno, nel corso degli anni, un pensierino sul chiamare Laura Palmer la propria figlia oppure Joey Tribbiani (Matt Le Blanc è tra i protagonisti della reunion di Friends, disponibile su Sky) il proprio figlio l'ha fatto.

Purtroppo la legge lo impedisce ma è certo che armarsi di fantasia porterà comunque molti genitori a scegliere un nome originale per i propri figli. Purché non si esageri, naturalmente.



