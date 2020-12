Wanda Nara accusa Luciana Littizzetto: 'Violenza e volgarità non hanno sesso'

Le parole di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa hanno particolarmente offeso Wanda Nara che ha deciso di rispondere a tono alla comica, sottolineando che i suoi commenti sono stati tutt'altro che satirici.

La Signora Icardi ha infatti ritenuto assai sessista il discorso in merito alla sua foto a cavallo e ha sottolineato che il più delle volte, sono le stesse donne ad essere quelle che si comportano peggio, utilizzando spesso termini inappropriati e volgari. Secondo Wanda Nara infatti non sono gli uomini i soli ad essere offensivi ma, vi è una certa cattiveria proprio tra il gentil sesso, che non perde mai l'occasione di commettere attacchi aspri e feroci.

"Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente".

Wanda Nara ha dichiarato dunque di voler prendere provvedimenti legali nei confronti della Littizzetto, affinchè i suoi commenti non cadano nel dimenticatoio. Insomma la battuta pungente dell'ormai ex volta di Mai dire... non è risultata molto gradita alla compagna del calciatore del Paris Saint-Germain. Intanto si attendono ancora le scuse ufficiali della Littizzetto.