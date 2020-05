Wanda Nara: l'allenamento hot manda i followers in tilt

Wanda Nara ha fatto impazzire il web ancora una volta con il suo corpo da capogiro. La commentatrice sportiva e moglie di Mauro Icardi ha scattato delle foto in abbigliamento sportivo che hanno suscitato l'entusiasta reazione dei suoi seguaci su Instagram.

La modella argentina, che passa la quarantena in famiglia nella villa sul lago di Como, ha pubblicato un video mentre stava correndo sul tapis roulant durante la sua sessiona cardio della giornata. Ha poi pubblicato delle foto dell'allenamento hot dove mette in mostra le sue curve giunoniche.

Wanda Nara ha un fisico scolpito nel marmo sebbene sia già diventata mamma cinque volte, e per mantenersi in forma si allena con estrema costanza. Non c'è bisogno di dire che i suoi scatti hanno mandato in tilt i suoi followers, che hanno commentato apprezzando il suo decolleté.

La showgirl ha partecipato come opinionista in pianta stabile all'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini insieme al cantante Pupo, anche se si vocifera che Wanda Nara non verrà rinnovata al GF Vip e sarà invece sostituita da un'altra opinionista nella nuova stagione del reality show Mediaset, mentre è confermato Alfonso Signorini alla conduzione, ed il presentatore saprebbe già i nomi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5.