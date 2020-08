Wanda Nara, le sue curva da capogiro conquistano Ibiza

Wanda Nara continua a scaldare i social in questi ultimi scampoli d'estate. Dopo la doccia hot con vista San Siro ha deciso di mettere in mostra tutte le sue curve provocanti ad Ibiza.

La biondissima showgirl si trova per l'appunto in vacanza con la sua famiglia nella nota isola delle Baleari, ritrovo di moltissime altre star e, ogni giorno che passa, manda in delirio i suoi follower con scatti sempre più provocanti.

Prima ha pubblicato una sua foto in piscina in cui distesa su un pellicano gonfiabile rosa, mette in mostra tutto il suo giunonico lato b. Poi ha deciso di farsi immortalare in compagnia di un gigantesco orsetto dorato in uno scatto che di innocente ha ben poco. La bella compagna di Icardi appare vestita di un risicatissimo costumino azzurro che copre a stento il suo corpo e mette l'accento sul suo seno esplosivo e incontenibile. Infine si è fatta ritrarre distesa su un materassino, sottolineando nuovamente la procacità del suo fisico.

E mentre Wanda Nara si gode le sue vacanza a caccia di like facili, Icardi è in un complesso momento della sua carriera e si appresta a vivere un futuro incerto trovandosi nuovamente sul mercato. Quasi certamente il suo futuro sarà lontano da Parigi.