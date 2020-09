Wanda Nara esplosiva su Instagram: la foto mostra le sue curve da capogiro

Wanda Nara è stata molto attiva su Instagram nelle ultime ore, dove ha pubblicato una serie di fotografie che hanno messo in risalto la sua forma fisica e le sue forme da capogiro. La moglie del calciatore del PSG, Mauro Icardi, si è ritratta in due selfie scattati in altrettanti momenti della giornata.

Nelle fotografie in questione, che proponiamo come sempre in calce, Wanda mette in mostra il suo lato A, ponendo l'accento sulle sue curve esplosive che hanno rapidamente mandato in tilt i fan e scatenato le reazioni dei suoi followers.

La seconda fotografia è un classico "buona notte", ed ha racimolato nel giro di poche ore oltre 200mila like. Nella prima, invece, Wanda indossa un costume azzurro e lancia un invito all'estate a non andare via. Come molti, Wanda è fan della stagione più calda dell'anno ed evidentemente non è entusiasta dell'inverno che sta per arrivare.

Wanda probabilmente non sta trascorrendo questo periodo insieme al marito Mauro Icardi, che insieme ad una lunga serie di calciatori della squadra vicecampione d'Europa è risultato positivo al Coronavirus probabilmente dopo una vacanza. Il team parigino è infatti alle prese con una serie di positività che potrebbero mettere a rischio la prima partita di campionato.

Non è la prima volta che Wanda Nara pubblica foto esplosive sui propri account social. Ricordiamo che Wanda non tornerà come opinionista al GF Vip.