Wanda Nara 'ignora' Luciana Littizzetto: altra foto hot su Instagram

Dopo la controreplica di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, Wanda Nara non ha diffuso alcun commento a riguardo, nonostante in un primo momento avesse minacciato azioni legali contro la comica di Torino.

Mentre tutti si aspettavano qualche risposta al vetriolo attraverso i propri canali social, Wanda Nara ha pubblicato una fotografia hot, che la mostra sotto la doccia di spalle. Lo scatto ha raggiunto quota 150mila like e sono tanti i commenti che hanno affollato la sezione di Instagram, ma a parte un generico "Mood" come descrizione, non include alcuna didascalia.

In un primo momento infatti Wanda Nara aveva duramente risposto a Lucianina, affermando che "perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente".

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica scorsa, Luciana Littizzetto aveva risposto piccata alla reazione della moglie di Mauri Icardi citando anche altre showgirl su cui aveva ironizzato in passato e che non si erano offese, tra cui Belen Rodriguez e Maria De Filippi. La questione si sarà conclusa? Vedremo nei prossimi giorni.