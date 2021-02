Wanda Nara lascia tutti a bocca aperta: la sexy lingerie in pizzo fa impazzire i follower

Wanda Nara sa sempre piuttosto bene come attirare l'attenzione dei suoi follower su Instagram e, l'ultimo scatto pubblicato nelle scorse ore ne è la dimostrazione. La signora Icardi si è infatti mostrata sui social seminuda, vestita solo di un completino intimo rosa in pizzo.

Uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta visto che le sue forme prosperose non riescono ad essere completamente contenute in quei pochi centimetri di stoffa. Come spesso succede con foto del genere, la bella argentina è stata inondata di like e commenti che elogiano la sua travolgente sensualità. Tutti i suoi follower sono stati concordi nel dire che Icardi è un uomo molto fortunato.

Nelle scorse settimane Wanda Nara è stata la protagonista di un'accesa polemica con Luciana Littizzetto. La comica infatti aveva preso in giro la modella argentina per un suo scatto a cavallo molto focoso. Ma, questo commento non era molto andata a genio alla compagna di Icardi che aveva definito sessiste e volgari le parole pronunciate dal volto di punta di Che Tempo che Fa.

Wanda Nara aveva all'epoca dichiarato di voler prendere provvedimenti legali nei riguardi di Luciana Littizzetto, per far si che i suoi commenti maldestri non finissero nel dimenticatoio. Fin qui non sappiamo con precisione come si siano evolute le cose.