Wanda Nara manda in tilt i fan su Instagram con una foto esplosiva

Prosegue la quarantena sul Lago di Como di Wanda Nara e Mauro Icardi. La modella e l'attaccante del Paris Saint Germain infatti sono infatti nella loro lussuosa villa e stanno trascorrendo questo difficile periodo nell'armonia più totale. Sui social però la signora Icardi non disdegna foto ammiccanti per i fan.

In particolare, a mandare nei tilt i fan una fotografia che la raffigura in una posa molto sexy che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. I suoi ammiratori sono letteralmente andati in visibilio per lo scatto, che proponiamo in calce.

Wanda Nara sta infatti promuovendo la nuova linea di cosmetici, ed infatti di recente ha pubblicizzato vari makeup che possono essere realizzati con i prodotti. "Per questo trucco abbiamo utilizzato la PALETTE !!! Di @wandanaracosmetics. Luminosità e definizione in una lussuosa palette modulabile che illumina e scolpisce. Siete pronte? Tutto in una sola palette! Due fondotinta modulabili dalla texture leggera, arricchita di pigmenti luminosi… Senza pensieri per un viso scolpito e luminoso in men che non si dica! Link in Bio 🇮🇹🇵🇾🇺🇸🇪🇸🇺🇾🇦🇷 Llegamos a todas partes del mundo, arriviamo a tutto il mondo 🌏" si legge nel post incriminato, sommerso da like e commenti dai fan. Nel giro poche ore ha superato quota 159mila mi piace.

Le dichiarazioni di Barbara Alberti al GF Vip, dove Wanda è stata opinionista, insomma, non sembrano aver lasciato il segno tra i fan.