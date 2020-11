Wanda Nara scalda l'Argentina: il suo nudo fa impazzire i fan

Wanda Nara ci ha spesso abituato a scatti senza veli ma, questa volta ha deciso di lasciare ben poco all'immaginazione facendosi ritrarre completamente nuda in sella ad un cavallo. Le foto hanno fatto naturalmente il giro del web e hanno mandato letteralmente in delirio i suoi fan.

La showgirl si è mostrata selvaggia e provocante come non mai, la didascalia delle sue foto recita: "La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare" dimostrando di essere particolarmente sicuro di sè. Insomma nessuno ha mai avuto molti dubbi, Wanda Nara si è sempre mostrata molto a suo agio con la sua fisicità, lo dimostrano di certo gli scatti osè pubblicati sui social con San Siro sullo sfondo che hanno più volte mandato in tilt i suoi molti ammiratori.

Per realizzare questo bollente servizio fotografico, la signora Icardi ha deciso di tornare in Argentina, lasciando a Parigi il suo compagno e i suoi 5 figli. Nel breve soggiorno nella sua terra natia, la showgirl ha avuto modo di godersi una tranquilla atmosfera familiare, dedicandosi a pranzi in campagna in compagnia dei suoi affetti più cari. Dopo mesi di lontananza Wanda Nara ha potuto finalmente riabbracciare la sua adorata mamma e sua sorella dopo il lungo distacco dovuto alla pandemia di Covi-19.