Wanda Nara, scatto provocante su Instagram con San Siro sullo sfondo

Wanda Nara è solita pubblicare foto provocanti sul proprio account Instagram ma, a differenza di quanto fatto da molte colleghe, la signora Icardi non è al mare ma a Milano. Proprio dal capoluogo lombardo, la showgirl ed agente dell'ex capitano dell'Inter ha pubblicato uno scatto dall'alto tasso erotico.

Come si può vedere in calce, la modella si è fatta ritrarre in costume su un gonfiabile, direttamente sulla terrazza della casa che lei e Mauro Icardi hanno acquistato a Milano. Infatti, sullo sfondo si intravede San Siro, che spesso è stato teatro di notti memorabili del marito, attualmente in forza al Paris Saint Germain. La didascalia è emblematica: "come una bambina" scrive Wanda, che manco a dirlo ha fatto il pieno di like (oltre 190mila nel momento in cui stiamo scrivendo).

Anche in piena quarantena, Wanda Nara aveva mandato in tilt gli utenti su Instagram con una foto esplosiva, pubblicata per pubblicizzare la sua nuova linea di cosmetici e makeup.

Di recente ha anche annunciato di essere al lavoro su una serie di Netflix ed HBO in cui, ha svelato "racconterò dei dettagli hot sulla mia vita privata". Nel frattempo però si sta rilassando nella maxi villa di Milano, in attesa del marito che dalla prossima settimana sarà impegnato con la Champions League.