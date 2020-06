Wanda Nara stuzzica i fan: 'nella serie di HBO e Netflix racconterò dettagli piccanti'

In un'intervista rilasciata per la versione argentina di Gente, Wanda Nara ha discusso della serie tv ad essa dedicata su cui stanno lavorando HBO e Netflix. La moglie dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha stuzzicato i fan e lasciato presagire anche dei dettagli hot.

Wanda Nara ha innanzitutto spiegato che questa settimana "dovremmo iniziare a scrivere la serie", e si è detta convinta del fatto che sarà un ottimo lavoro.

L'ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip e di Tiki Taka, inoltre, ha anche affermato che "molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono mai stati raccontati", ed ha lasciato intuire che li racconterà proprio durante il documentario di HBO e Netflix.

"Mi è stato detto che parte della serie sarà girata in Argentina, ma che la maggior parte delle riprese avranno luogo in Europa. Non so chi mi interpreterà, perchè io stessa non riesco ancora ad immaginarlo" ha continuato, svelato che per com'è andata, la sua vita si presta perfettamente ad una fiction. "Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un'altra pandemia per vederla tutta. Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi" ha concluso.

Wanda Nara durante la quarantena ha mandato più volte in tilt i fan con scatti provocanti che sono stati accolti calorosamente dai suoi fan.