Wanda Nara stuzzica i fan con un sensualissimo video in lingerie

L'estate è ormai finita, è giunto l'autunno e con esso il primo freddo e le grandi pioggia ma, Wanda Nara fa di tutto per far salire la temperatura. La bellissima compagna di Icardi si è mostrata supersexy su Instagram facendo così impazzire tutti i suoi follower.

La biondissima showgirl che ha detto addio all'Italia per trasferirsi in quel di Parigi si è mostrata in tutto il suo splendore nelle Instagram Stories con in dosso solo della sensualissima lingerie nera. Wanda si mostra allo specchio mentre ancheggia sinuosa ringraziando un centro estetico francese che la aiuta a tenersi in forma.

Le foto con sfondo San Siro sembrano ormai lontane e, Wanda si gode la ville lumière senza rimpiangere i molti impegni televisivi. Negli scorsi anni la Nara infatti è stata opinionista al Grande Fratello Vip e ha anche preso parte al programma sportivo Tiki Taka.

Nei mesi scorsi Wanda Nara è stata aspramente criticata dal suo ex marito Maxi Lopez per aver portato i propri figli in vacanza ad Ibiza e causando così indirettamente la loro positività al Covid. Il calciatore ha definito l'ex moglie come un'incosciente senza scrupoli che pur di fare le proprie vacanze nell'isola spagnola non ha pensato minimamente alla salute dei suoi piccoli. Oltre ai bambini positivo sarebbe risultato anche lo stesso Mauro Icardi.