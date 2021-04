Wanda Nara tuona contro la dad: 'Non ho più il tempo nemmeno per pettinarmi'

Si sa, questi sono tempi difficili per i genitori di tutto il mondo alle prese con la didattica a distanza dei propri figli. Ormai si è costretti a tenerli d'occhio mentre seguono le lezioni per ore ed ore dietro ad un pc. E sembra che anche Wanda Nara sia giunto allo stremo delle sue forze.

Con un post su Instagram, la signora Icardi ha sottolineato quanto sia complicato seguire 5 bambini in dad, ammettendo che ormai non ha più il tempo nemmeno per svolgere alcune delle più basilari attività quotidiane tra cui quella di pettinarsi. La showgirl rivela poi di aver scoperto di essere molto più paziente di quanto si aspettasse.

"E dietro di loro ci sono io, senza tempo per pettinarmi o cambiarmi dalle 8 del mattino fino alla fine delle lezioni online. Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e applauso va a tutte quelle che come me hanno conquistato il titolo di Mamma!".

Wanda è attualmente a Milano con i suoi 5 bambini, Valentino, 12 anni, Constantino, 10, e Benedicto, 9, i tre maschietti nati dalla sua relazione con Maxi Lopez e delle due piccole Francesca, 6 anni, e Isabella, 4, nate dalla sua relazione con il calciatore Mauro Icardi, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Sembrano lontani insomma, i tempi degli scatti super provocanti. La Nara ormai è una mamma a tempo pieno.