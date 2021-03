WandaVision, aspettando il finale: cosa ne sarà di Visione?

Manca davvero pochissimo alla conclusione di WandaVision e sono ancora troppe le prima di domande a cui deve rispondere la serie Disney+ spalancare definitivamente le porte alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tra queste c'è sicuramente il dubbio relativo al destino incerto di Visione.

Al termine dell'episodio 8 di WandaVision abbiamo scoperto che lo SWORD ha rimesso insieme i pezzi del corpo del sintezoide che ora appare totalmente differente da come lo conoscevamo. Visione è infatti totalmente bianco e sicuramente non caratterizzato dai colori vividi con cui lo avevamo conosciuto fin qui. A questo essere che per adesso appare incosciente e che probabilmente sarà controllato dallo SWORD stesso, si contrappone il Visione creato da Wanda.

Non è chiaro come andranno le cose alla fine con la serie e queste due versioni del supereroe, ma sembra che la Marvel si stia preparando per dar vita ad un'evoluzione del personaggio di Visione. Il Visione Bianco si fonderà con la versione creata da Wanda Maximoff? Avremo a che fare con un nuovo temibile villain? Manca davvero poco per scoprirlo. In attesa dell'ultimo episodio, date uno sguardo alla storia di Visione raccontata nei fumetti Marvel.

Intanto il regista di WandaVision si è scusato per il mancato arrivo dell'ingegnere aerospaziale