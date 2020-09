WandaVision: ecco 10 meme esilaranti su Scarlet Witch e Visione

La maggior parte delle produzioni Marvel attese per questo 2020 sono state rimandate al prossimo anno e, per ingannare l'attesa di WandaVision che sarà quasi certamente la prima uscita della fase 4 su Disney+, diamo un'occhiata ad alcuni meme divertentissimi che circolano sul web su Scarlet Witch e Visione.

Le vicende di Wandavision sono ambientate dopo Avengers: Endgame e, essendo Visione morto in Avengers: Infinity War, sulla storia ci sono ancora molti dubbi. I due protagonisti vivono un'idilliaca vita suburbana ma, le prime difficoltà non tarderanno di certo ad arrivare.

Il trailer di WandaVision diffuso nei giorni scorsi è piuttosto vago e non fornisce particolari informazioni su ciò che realmente accadrà in questa serie Disney+. Secondo alcune ipotesi la serie potrebbe svolgersi completamente in una realtà alternativa creata dalla stessa Wanda Mximoff che potrebbe essere o troppo provata per la scomparsa di Visione, o potrebbe essere addirittura stata rapita e per i suoi eccezionali poteri.

I meme che abbiamo raccolto per voi celebrano la romantica storia d'amore di Wanda e Visione, sottolineano i vari cambi di look che fin qui abbiamo avuto modo di vedere della protagonista femminile e anche la sua straordinaria potenza. Molti pensano infatti che Scarlet Witch sia il personaggio più potente di tutta la fase 4 del Marvel Cinematic Universe e che avrà un ruolo cardine nelle vicende degli Avengers. Come sempre, staremo a vedere.