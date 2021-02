WandaVision 1x06: introdotti i costumi classici di Scarlet Witch, Visione e Quicksilver!

Altro venerdì, altro entusiasmante episodio di WandaVision, che come al solito ci ha tenuti incollati davanti allo schermo. E questa settimana è stata anche la volta dei costumi classici dei supereroi titolari, che hanno fatto la loro pittoresca apparizione in un contesto inaspettato.

Il sesto episodio di WandaVision ci ha portato in un'atmosfera più anni '90 con i suoi riferimenti alla serie tv con protagonista Frankie Muniz, Malcolm, e ha anche voluto festeggiare una delle ricorrenze preferite dagli americani: Halloween!

Ed è proprio in questo contesto che ci sono stati presentati degli outfit piuttosto fedeli a quelli visti per le prime volte nei pagine dei fumetti, ovvero i costumi da supereroe di Scarlet Witch, Visione e Quicksilver (ma anche quelli dei piccoli Maximoff si avvicinavano abbastanza a quelli di Wiccan e Speed, sebbene il secondo sembrasse indossare più che altro una versione in miniatura di quello di Quicksilver).

In particolare, ad attirare l'attenzione sono stati quelli dei due personaggi titolari dello show, spiegati dalla stessa Wanda come repliche di un vestito da Indovina Sokoviana e dell'attire di un luchador (lottatore di wrestling messicano).

Ma mentre i Maximoff sono intenti a festeggiare, ne stanno accadendo di cose tutto intorno a loro... Ma per scoprire cosa accadrà, dovremo aspettare la prossima settimana e il nuovo episodio di WandaVision.