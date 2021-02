WandaVision 1x08: ecco la verità sul perché Wanda sta vivendo in una sitcom

L’ottavo episodio di WandaVision ha risposto ad alcune domande che i fan si ponevano dall’inizio dello show. È stato rivelato come è stata creata l'anomalia di Westview e anche il motivo straziante per cui Wanda sta ricreando vecchie sitcom televisive.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) riporta Wanda indietro nel tempo, alla sua infanzia a Sokovia, dove incontriamo per la prima volta i genitori e suo fratello. Suo padre torna a casa e mostra con entusiasmo una valigia piena di DVD, che sono tutte sitcom classiche tra cui Lucy e io (I Love Lucy), Vita da strega (Bewitched), Strega per amore (I Dream of Jeanie), La famiglia Addams, Casalingo Superpiù (Who's the Boss) e Malcolm in the Middle. Il padre di Wanda le dice che può scegliere il suo preferito mentre rivela di aver tenuto uno speciale cofanetto nascosto tra le pareti di: The Dick Van Dyke Show.



Mentre la famiglia Maximoff guarda The Dick Van Dyke Show, l'esplosione che ha ucciso i genitori di Wanda arriva dal nulla, lasciando Wanda e suo fratello davanti alla bomba inesplosa della Stark Industries di cui Wanda ha parlato in Avengers: Age of Ultron. Apprendiamo che la bomba non è esplosa per un difetto o per fortuna, ma piuttosto perché è stata Wanda a usare i suoi poteri in giovane età, che sono stati successivamente amplificati dalla pietra dell'infinito.



Un'altra interessante aggiunta alla tragica storia è che la televisione ha continuato a riprodurre The Dick Van Dyke Show mentre era bloccata tra le macerie, il che aiuta a spiegare perché Wanda ha un legame così forte con la serie che è stato uno degli spettacoli principali a cui hanno reso omaggio nel primo episodio.



Ma la valigia piena di DVD e The Dick Van Dyke Show non erano l'unico collegamento dell'episodio tra Wanda e le sitcom. Dopo aver ottenuto i suoi poteri dalla pietra dell'infinito mentre è ancora nelle mani dell'Hydra, si vede Wanda guardare La famiglia Brady (The Brady Bunch) nella sua stanza. L'episodio in questione era "Kitty Karry-All Is Missing". Durante il terzo episodio di WandaVision abbiamo visto Visione (Paul Bettany) esercitarsi con i pannolini su una bambola Kitty Karry-All.



Un altro flashback si svolge dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron all'epoca di Captain America: Civil War, e mostra Visione che si unisce a Wanda nella sua stanza mentre guarda un episodio di Malcolm in the Middle, che sembra essere l'episodio due della settima stagione, “Health Insurance”. Questa scena segna un momento molto importante per il legame tra Wanda e Visione in cui parlano di amore, dolore e perdita.

Vedere la storia di Wanda con le sitcom non solo spiega il ragionamento dietro gli omaggi di WandaVision, ma spiega anche come Wanda abbia usato la televisione come una forma di fuga o di liberazione emotiva.



