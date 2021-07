WandaVision, 5 motivi per cui dovrebbe esserci una Stagione 2

Abbiamo parlato a lungo di quanto la scelta di chiudere WandaVision alla prima stagione sia la migliore di tutte. La serie hit, infatti, era pensata sin dall'inizio come un prodotto limitato, destinato ad una vita breve. Eppure sembrerebbero esserci dei motivi che potrebbero aprire le porte ad una season 2. Noi ne abbiamo individuati alcuni.

Chiariamolo, le dichiarazioni ascoltate fino ad ora non sono promettenti, ed è per questo che pensiamo che una stagione 2 di WandaVision quasi sicuramente non ci sarà. Tuttavia, il grande successo raccolto tra il pubblico sarebbe un primo motivo per ripensare a questa decisione. Tutti si sono appassionati alla storia di Wanda Maximoff e sono rimasti incantati dalle trovate in sceneggiatura e in regia. Ma questo sembra non essere abbastanza per gli studi Marvel.

Sicuramente, però, un altro motivo potrebbe essere più convincente. Sarebbe bello, infatti, approfondire ciò che nella prima stagione non c'è stato modo di raccontare. Tante, infatti, le idee tagliate in WandaVision a causa dei problemi produttivi che hanno rallentato i lavori.

Si potrebbe anche continuare la storia parlando di più dei gemelli, che potrebbero essere centrali in futuro nell'Universo Marvel. Wiccan e Speed, infatti, faranno parte degli Young Avengers, che potrebbero arrivare nel MCU molto presto.

Non è detto, in ogni caso, che una seconda stagione dedicata a Scarlet Witch/Wanda Maximoff non possa non arrivare nei prossimi anni. Dopo che la nostra eroina farà la sua apparizione nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, potrebbe infatti ritornare in un progetto tutto nuovo, come dichiarato dallo stesso Feige, o in una season 2 di WandaVision. E proprio in questa seconda stagione sarebbe bello vedere la presenza di Doctor Strange, non solo fisicamente ma anche indirettamente in tutti gli insegnamenti che avrà dato alla nostra eroina. E viceversa. La presenza di Doctor Strange, tra l'altro, era prevista nella season 1, ma il suo personaggio è poi stato tagliato.

Inoltre le complesse teorie dei fan hanno costruito così tanti possibili scenari per una ipotetica s2 che Kevin Feige & company non possono non considerare almeno l'idea di darle vita. Ma per adesso, a quanto pare, non se ne parla.