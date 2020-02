WandaVision: l'abbigliamento di Visione omaggia esplicitamente una storyline a fumetti

Con l'arrivo pochi giorni fa del primissimo teaser trailer dedicato alle nuove serie Marvel TV Studios che presto arriveranno su Disney+, sono stati notati numerosi easter egg specialmente per quanto riguarda le immagini di WandaVision.

Dopo aver rivelato quello che sembra un enorme spoiler della serie, le immagini del primo teaser trailer sembrano nascondere dell'altro, ovvero tutta una serie di omaggi al mondo dei fumetti Marvel. Uno di questi è stato rintracciato nientemeno che dall'abbigliamento del personaggio di Visione, che ancora una volta avrà il volto e il corpo di Paul Bettany. Il fumettista Tom King ha infatti confermato che la serie ha rivelato un easter egg riferito alla sua storia: l'abbigliamento del personaggio infatti è un omaggio a Plaid Shirt Vision, della serie The Vision, vincitrice del premio Eisner nel 2015. Se non conoscete questa storia, vi invitiamo a leggerne la sinossi di seguito:

"Uno dei fumetti più celebrati del secolo, raccolto in un unico volume. Visione vuole essere un umano e cosa c'è di più umano di una famiglia? Così torna indietro al principio - al laboratorio dove Ultron lo creò come arma. Il posto dove si ribellò per la prima volta al suo destino e immaginò che poteva essere di più - che poteva essere un uomo. Così, li costruisce. Una moglie, Virginia. Dei gemelli adolescenti, Viv e Vin. Assomigliano a lui. Hanno i suoi stessi poteri. E con lui condividono la sua più grande ambizione - o è meglio dire ossessione? - il bisogno incessante di sentirsi normale. Ecco le Visioni! La loro è una storia di inclusione e tragedia - una che porterà l'Avenger androide a uno scontro devastante con i più potenti eroi della Terra".

Sembra proprio, dai dettagli emersi finora sulla serie, che WandaVision adotterà alcuni elementi di questa storyline dedicata a Visione per unirli a quella di Scarlet Witch, ovvero la storia del suo esaurimento nervoso causato dalla morte di Visione, avvenuta in Avengers: Endgame. Secondo alcuni, a fare da base alla storia potrebbe essere una serie su Vision e Scarlet Witch del 1986, in cui Wanda Maximoff aveva effettivamente una coppia di gemelli, chiamati Billy e Tommy. E attenzione, perché in qualche modo nella serie era coinvolto anche Doctor Strange.

E voi, cosa vi aspettate da WandaVision? Nel frattempo, sul nostro sito trovate la sinossi ufficiale di WandaVision.