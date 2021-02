WandaVision, l'account Instagram ufficiale ci regala un wallpaper a tema SWORD

Ok, dopo quattro episodi possiamo ammetterlo: la situazione, con WandaVision, ci sta leggermente sfuggendo di mano. Lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è una vera e propria fucina di teorie, ipotesi e dettagli a cui far caso, al punto da rendere impossibile il non rivolgervi il pensiero con una certa frequenza.

Le cose, vista la china ormai presa dagli eventi, non sembrano poter far altro che peggiorare: non aiuta certo, da questo punto di vista, il fatto che l'account ufficiale dello show ci suggerisca ulteriori modi per portare un pezzetto di WandaVision sempre con noi.

Tramite le storie Instagram, infatti, l'account ufficiale della serie Marvel ci ha regalato uno splendido wallpaper a tema SWORD (che, nel caso in cui non siate ancora ragguagliati sugli ultimi eventi, altro non è che l'organizzazione attualmente occupata a cercare di capire cosa diamine stia accadendo a Westview).

Insomma, un modo come un altro per tornare a pensare ai nostri eroi ogni volta che attiveremo lo schermo del nostro smartphone, dando inevitabilmente il via a mille congetture ed elucubrazioni che ci riporteranno ovviamente al solito punto: la voglia di sapere cos'accadrà nel prossimo episodio. Un easter-egg, intanto, potrebbe aver svelato il vero villain di WandaVision; secondo lo showrunner, inoltre, WandaVision avrà grossi legami con Doctor Strange 2 e Spider-Man 3.