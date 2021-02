WandaVision: Agatha All Along al primo posto della classifica di iTunes

La settima puntata di WandaVision ha colto di sorpresa tutti gli appassionati delle opere della Marvel, rivelando la mente dietro alcune degli eventi di Westview, ma soprattutto grazie alla presenza della canzone Agatha All Along.

Il breve pezzo è servito per introdurre al meglio la vera identità del personaggio interpretato da Kathryn Hahn: quella che in molti consideravano semplicemente come una vicina molto curiosa, è in realtà Agatha Harkness, villain che dispone di imponenti poteri magici. L'annuncio è stato accompagnato dalla canzone "Agatha All Along", che è riuscita in poco tempo a scalare la classifica di iTunes, arrivando al primo posto nella categoria Colonne Sonore, mentre è al sedicesimo posto nella classifica principale. Il brano è stato composto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, entrambi vincitori di un Oscar per le loro musiche.

Ecco come aveva commentato il pezzo la compositrice durante una precedente intervista concessa alla Marvel: "Agatha avrà una canzone dedicata completamente a lei, ci siamo ispirati alla serie su I Mostri e alla Famiglia Addams, avrà uno stile da canzone delle streghe, quasi di paura". Cosa ne pensate di Agatha All Along? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Infine, in attesa della messa in onda dell'ottava puntata della serie di Disney, vi segnaliamo questa teoria riguardo la presenza di Al Pacino in WandaVision.