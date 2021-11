WandaVision: Agatha All Along rappresenterà la serie ai Grammy!

Negli ultimi tempi Agatha di WandaVision è una superstar. Dopo il grande apprezzamento del logo di House of Harkness nel corso del Disney+ Day, arriva una nuova, incredibile, notizia: "Agatha All Along" rappresenterà WandaVision ai Grammy di quest'anno!

Un riconoscimento inaspettato quello del brano, che potrebbe portare a casa il premio per la migliore canzone per Visual Media. Una fama raggiunta in gran parte grazie ai social. Hahn canta la canzone da sola, con Lopez che funge da cantante di sottofondo, insieme a Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall e Gerald White che si occupano dei cori.

Hahn ha parlato a Nylon, raccontando del motivo scritto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. "Ero consapevole del fatto che avrei avuto una sigla, ma in realtà non sapevo che l'avrei effettivamente cantata fino al momento in cui, arrivati a metà delle riprese, mi hanno detto, 'Oh, avremo bisogno che tu canti.' Ero tipo "Fantastico", ma non mi aspettavo che sarebbe stata la cosa che poi è saltata fuori" ha dichiarato l'attrice.

Secondo i compositori, la canzone "ha un tocco della famiglia Addams con un clavicembalo elettrico", proprio ciò che ci si aspetterebbe per una casa stregata. Anche loro, inizialmente, hanno accolto la notizia della nomination con grande sorpresa. "Qualcuno diceva: "Hai superato Biebs!" E io ero tipo, 'Di cosa stai parlando?' L'intera faccenda era molto, molto surreale" ha detto Hahn.

Cosa ne pensate di questa nomination? Intanto vi parliamo del possibile spin-off dedicato ad Agatha!