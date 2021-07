WandaVision, Agatha Harkness si unirà agli Avengers? La nuova teoria dei fan Marvel

Ci risulta piuttosto difficile credere che il compito di Agatha Harkness nel Marvel Cinematic Universe si sia esaurito con WandaVision: il personaggio di Kathryn Hahn è nasconde un potenziale troppo alto perché venga sprecato in questo modo, per cui i fan stanno già cominciando ad immaginare i futuri scenari in cui la nostra potrebbe rifarsi viva.

Mentre pare che non ci siano speranze di vedere gli Young Avengers nell'MCU (non a breve, almeno), lo stesso non può infatti dirsi per i Dark Avengers, vale a dire quella squadra di villain che, in un modo o nell'altro, nei fumetti Marvel è spesso stata proposta come vero e proprio contraltare di Captain America, Iron Man e soci.

La squadra conta tra le sua fila nomi già apparsi nell'MCU come Valentina Allegra de Fontaine e John Walker (entrambi visti in The Falcon and the Winter Soldier), mentre la scena post-credit di Black Widow ci ha lasciato intendere che anche Yelena Belova potrebbe unirsi alla gang in un futuro più o meno prossimo.

Possibile, dunque, che in un'eventuale formazione in chiave MCU dei Dark Avengers possa dire la sua anche la nostra Agatha? Secondo molti fan questa sarebbe la strada giusta da seguire: voi, intanto, diteci la vostra nei commenti. Vediamo, invece, perché non ci sarà mai una seconda stagione di WandaVision.