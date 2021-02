WandaVision, Al Pacino sarà Mephisto? Ecco una nuova folle teoria

Ci stiamo avvicinando verso l'attesissima conclusione di WandaVision e se l'interprete di Monica Rambeau ha sottolineato che il finale della serie Disney+ sarà epico ma anche incredibilmente triste, una nuova folle teoria sembra anticipare l'arrivo di Al Pacino nei panni di Mephisto.

Diciamocelo chiaramente, nell'ultimo episodio ci sono stati vari indizi che introducevano l'arrivo del supercriminale ma, nessuno fin qui avrebbe potuto immaginare che Mephisto sarebbe stato interpretato dalla star italo-americana. Alcune dichiarazioni di Paul Bettany però hanno alimentato questa ipotesi.

Nel corso di un'intervista con Esquire l'attore ha detto: "Esiste la teoria secondo cui un misterioso Avenger apparirà in WandaVision, e la gente sembra pensare che il misterioso Avenger sia Doctor Strange. La verità è che, di tutti i personaggi che stavamo cercando di mantenere segreti, molti di loro sono usciti attraverso fughe di notizie. C'è un personaggio che non è stato rivelato ed è molto eccitante, è un attore con cui desideravo lavorare per tutta la vita. Abbiamo alcune scene incredibili insieme e la chimica tra di noi è, penso, straordinaria, e c'erano solo fuochi d'artificio sul set. Quindi sono davvero entusiasta del fatto che la gente possa vedere tutto ciò".

Come dichiarato dallo stesso Paul Bettany nel corso di varie interviste ed in particolare in una rilasciata al Comic-Con del 2015, le sue principali fonti di ispirazione sono state Robert De Niro, Al Pacino e Marlon Brando. Inoltre lo stesso Al Pacino nel 2014 aveva parlato del suo imminente arrivo nel Marvel Cinematic Universe. Certo da allora sono passati un po' di anni ma, la star de Il Padrino sarebbe sicuramente il più indicato per vestire i panni dal diabolico villain. Voi cosa ne pensate? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.