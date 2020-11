WandaVision sarà ambientato dopo Avengers: Endgame, arriva la conferma

WandaVision ha il potenziale per diventare la serie più stramba mai prodotta dalla Marvel e dopo aver visto il trailer pubblicato da Disney viene da chiedersi dove diavolo ci troviamo cronologicamente.

La risposta potrebbe non essere così facile visto che, in un'atmosfera da Paese delle Meraviglie, i personaggi si ritrovano catapultati in ambientazioni anni '50 e '80, tra costumi di Halloween e poteri soprannaturali. Una cosa è comunque certa: la serie si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

WandaVision sarà infatti essenziale per introdurre la Fase 4 del MCU, come ha dichiarato lo showrunner Jac Schaffer in un articolo di Entertainment Weekley. I due protagonisti condurranno una "una beata vita di periferia, mentre provano a tenere segreti i loro poteri".

Data la presenza di Visione, definitivamente scomparso dopo Endgame, qualcuno credeva potesse trattarsi di una sorta di prequel. Nel trailer si fa riferimento al fatto che i personaggi sono morti, e ciò poteva far pensare ad una collocazione tra Infinity War ed Endgame, dato che in quei cinque anni anche Wanda era scomparsa a causa di Thanos. Gli autori devono comunque aver trovato un modo per giustificare la presenza del personaggio interpretato da Paul Bettany dopo il finale di Endgame ed è probabile che dietro a tutto ci siano le streghe a cui la Wanda fumettistica è legata o il multiverso.

Non resta che attendere fine 2020 per saperne di più, a meno di ulteriori posticipi di Disney.