WandaVision, a quasi un anno dal debutto la serie è ancora nei trend: le reazioni del web

Sarà difficile smettere di pensare alla serie per chi l'ha guardata con passione, ma la storia del MCU continua, e ha appena debuttato su Disney+ la nuova serie Hawkeye , ideale per accompagnare i fan verso le imminenti vacanze di Natale.

Qualcun altro, invece, fa notare come WandaVision resista alla prova del tempo restando nei trending topic di Twitter anche in assenza di sostanziali novità sullo show. Un altro utente scrive "Ho finalmente convinto mia sorella a guardare WandaVision oggi, ed è già arrivata all'episodio 8".

In calce alla notizia abbiamo raccolto alcuni dei tweet dedicati a WandaVision spuntati nelle ultime ore. Negli Stati Uniti si è appena festeggiato il Ringraziamento, e sembra quasi che i fan vogliano ringraziare i Marvel Studios per l'esistenza della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany . Un utente particolarmente creativo, per esempio, ha indossato un costume da tacchino e una maschera di Visione, e tiene in braccio due bambolotti, i gemelli della coppia di Avengers nella serie.

Vi abbiamo dato nei giorni scorsi la notizia della candidatura di Agatha All Along ai Grammy , ed è anche grazie al successo del brano interpretato da Kathryn Hahn che WandaVision vola nei trend . A ormai quasi un anno dall'uscita della prima serie del MCU su Disney+, l'affetto dei fan è ancora travolgente, e sul web si continua a parlare dello show.

happy thanksgiving wandavision nation pic.twitter.com/wJnrQkNzLr — zach (@civiiswar) November 25, 2021

wandavision will always remain the topic of conversation pic.twitter.com/crACFb4cPP — mason (@spideysmarveI) November 26, 2021

MCU fandom, y'all good? I've been seeing a lot of twts latetly saying they miss Wandavision. — burgers (@sirenaxxd) November 26, 2021