WandaVision, un anno dal primo episodio: ecco la nuova Funko Pop dedicata a Wanda

È già passato un anno da quando il primo episodio di WandaVision ha fatto il suo debutto sul servizio di streaming Disney+ il 15 gennaio 2021, dando ufficialmente il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In occasione di questo anniversario è stata presentata una nuova Funko Pop esclusiva ed imperdibile per i fan di Scarlet Witch.

La serie è stata molto apprezzata dai fan e ha dato vita anche ad uno spin-off dedicato ad Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn. La nuova Funko dedicata a Scarlet Witch, che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, è in realtà una variante luminescente della statuina precedentemente rilasciata che raffigura Scarlet mentre fluttua con il libro oscuro Darkhold, come si vede nell'episodio finale dello show. La data di uscita di questa nuova figura da collezione è fissata per marzo 2022.

Per quanto riguarda Wanda invece, l’abbiamo rivista nel trailer di Doctor Strange 2, la pellicola ci mostrerà che cosa le è accaduto dopo la fine della serie e come aiuterà Doctor Strange in questo nuovo attesissimo capitolo del MCU. Doctor Strange in the Multiverse of Madness debutterà nelle sale il 6 maggio 2022 dopo che la data di uscita è slittata per permettere alla produzione di realizzare riprese aggiuntive.



Che cosa ne pensate di questa nuova Funko Pop? Fatecelo sapere nei commenti!