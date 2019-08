WandaVision: annunciato il cast, tornerà Kat Dennings come Darcy!

Mentre la produzione sta per iniziare, al D23 Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha parlato di questo nuovo serial tv titolato WandaVision... di cui non sappiamo cosa aspettarci.

Come detto da Elizabeth Olsen in precedenza, gli attori volevano una sitcom anni '50 e sembra che il loro desiderio sia stato esaudito visto che, alla presentazione, la Marvel ha mostrato dei segmenti dei film con loro protagonisti inframezzati da uno show di Dick Van Dyke! Feige ha descritto WandaVision come "in parte una sitcom anni '50, ed in parte una grande ed epica avventura ambientata nel Marvel Cinematic Universe".

La Olsen tornerà a vestire i panni di Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch e Paul Bettany quelli di Visione. Sappiamo che Teyonah Parris, come annunciato al Comic-Con, interpreterà una versione adulta del personaggio di Monica Rambeau, vista da 'ragazzina' in Captain Marvel. Ma durante il panel Feige ha svelato l'ingresso nel cast dell'attrice Kathryn Hahn, descritta come una "vicina rumorosa".

Ma dal Marvel Cinematic Universe ci sono ben due nuovi graditi ritorni all'interno dello show: Randall Park riprenderà i panni dell'Agente Jimmy Woo, interpretato nel film dello scorso anno Ant-Man and the Wasp, mentre Kat Dennings sarà nuovamente Darcy Lewis, la stagista di Jane Foster nei primi due film dedicati al personaggio di Thor! La regia è affidata a Matt Shakman