WandaVision un'anteprima della serie Disney+ in arrivo a Natale

In molti hanno sperato di poter vedere WandaVision entro la fine di questo 2020 ma, la serie farà ufficialmente il suo debutto su Disney+ il prossimo 15 gennaio. Per i fan dell'MCU c'è però in serbo una particolarissima sorpresa.

Un'anteprima di WandaVision verrà trasmessa a Natale nei parchi a tema Disney e come accade ogni anno, l'evento verrà riproposto in tv dalla ABC. Non sappiamo ancora cosa potremo aspettarci precisamente ma, questo non sarà l'unico show ad essere presentato.

"Qui al Walt Disney World, abbiamo tantissima allegria natalizia da scartare. Dai un'occhiata a Remy's Ratatouille Adventure, in arrivo nel 2021 a EPCOT; a WandaVision, una serie originale Disney + in streaming a partire dall 15 gennaio; e al prossimo lungometraggio di Disney e Pixar "Soul", disponibile su Disney + il 25 dicembre".

Intanto continuano ad essere diffusi i poster di WandaVision, che non fanno altro che aumentare l'hype nei confronti di questa serie tv. Molti sono ancora i dubbi a riguardo ma, siamo certi che i colpi di scena non mancheranno e potremo finalmente vedere Scarlet Witch e Visione nella loro versione più scanzonata. In attesa di scoprire cosa accadrà, date un'occhiata a questo strepitoso primo concept art creato per Wanda Maximoff in vista della sua prima apparizione in Avengers: Age of Ultron.