WandaVision, Anthony Mackie: 'È l'inizio di una fase completamente diversa'

Che WandaVision sarebbe stato qualcosa di mai visto prima nell'universo Marvel lo sapevamo già da tempo: il nuovo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany viaggia effettivamente su una lunghezza d'onda parecchio distante da quella dei film a cui siamo abituati, anticipando quelli che saranno i toni della Fase 4 dell'MCU.

A confermare questa visione delle cose è stato anche Anthony Mackie, anche lui prossimo all'esordio sul piccolo schermo con l'attesissimo The Falcon and the Winter Soldier: secondo l'attore di Sam Wilson, infatti, la nuova serie Marvel è solo l'inizio di una potente ventata di novità nel franchise.

"Questa nuova fase è davvero molto diversa dalla precedente. Ci sono un sacco di personaggi nuovi e interessanti che vedremo per la prima volta, poi accadranno un sacco di cose parecchio diverse che i fan non si aspettano. I fan saranno sconvolti dal modo in cui questi nuovi personaggi verranno introdotti e dal modo in cui trascenderanno l'idea di supereroe" ha spiegato Mackie.

Le aspettative, insomma, non possono che essere altissime! Voi, intanto, avete apprezzato questi primi episodi di WandaVision? Diteci la vostra nei commenti! Parlando di sorprese, comunque, pare che sulla carta da parati di casa Visione ne sia nascosta una a tema HYDRA; vediamo, invece, a cosa fa riferimento il Bova Milk della sigla di WandaVision.