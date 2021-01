WandaVision, Anthony Mackie irrompe su Twitter: 'Perché sono il vostro Avenger preferito?'

Il gran giorno è infine arrivato: dopo tanta attesa i primi due episodi di WandaVision sono qui tra noi, pronti a guidarci finalmente in questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In mancanza della possibilità di organizzare eventi in presenza, dunque, la produzione ha pensato di imbastire una sorta di premiere via social.

Nelle scorse ore, dunque, Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono stati a disposizione dei fan per una lunga sessione di botta e risposta con i fan su Twitter, allo scopo di presentare il primo degli show Marvel in arrivo su Disney+: tra i fan entusiasti, però, è saltato fuori all'improvviso qualcuno che conosciamo piuttosto bene.

Si tratta di Anthony Mackie, che ha pensato bene di fare irruzione tra una domanda e l'altra chiedendo: "Hey ragazzi, sono felicissimo di poter vedere finalmente il vostro show, anche perché siete i miei Avengers preferiti. Ho una domanda per voi. Cosa mi rende il vostro Avenger preferito?"

La risposta di Paul Bettany non si è fatta attendere: "Beh, una delle cose che amo del tuo personaggio è l'umiltà. Il fatto che non aspiri mai tutta l'aria di una stanza" ha spiegato l'attore di Visione, seguito a ruota da Elizabeth Olsen: "Non sei in questo show, stai al tuo posto!" Bettany, intanto, ha promesso che presto sapremo se Visione sia ancora vivo; Tom Hiddleston, invece, ha scherzosamente accusato Visione di plagio del suo Loki.