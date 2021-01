WandaVision aprirà ad altre sitcom Marvel? Kevin Feige: 'Staremo a vedere'

WandaVision promette di essere qualcosa di completamente nuovo per l'universo Marvel (e, a pensarla più in grande, per l'intrattenimento televisivo in generale): la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany sembra presentare toni molto vicini a quelli di una vera e propria sitcom, in quello che potrebbe essere un esperimento senza precedenti.

Vedremo nei prossimi giorni cosa ne sarà di queste aspettative, ma nel frattempo una domanda sorge spontanea: nel caso in cui la prima serie TV integrata nel Marvel Cinematic Universe dovesse avere successo, è possibile che questa spiani la strada ad ulteriori sitcom ambientate nello stesso universo?

A parlarne è stato lo stesso Kevin Feige, che non ha effettivamente escluso l'ipotesi: "Staremo a vedere. Questo per noi è un test. Marvel ha prodotto un sacco di show televisivi di successo in passato. Per i Marvel Studios questa è la prima incursione nel mondo della TV" sono state le parole dell'uomo di punta di Marvel.

"Siamo famosi per i nostri cambiamenti di rotta, per non aver mai fatto sempre lo stesso genere di roba. Inoltre abbiamo grandissima fiducia in questi due attori, siamo sicuri che possano portare a casa il risultato" ha poi aggiunto Feige relativamente allo show in procinto di esordire su Disney+. Sempre Feige non ha nascosto l'influenza di The Mandalorian sulla produzione di WandaVision; Elizabeth Olsen, intanto, ha parlato dello sviluppo di Wanda come Scarlet Witch.