WandaVision, in arrivo per i collezionisti le fedi nuziali di Scarlet Witch e Visione

Dallo scorso venerdì sono disponibili in streaming su Disney+ i primi due episodi di WandaVision, prima serie tv del Marvel Cinematic Universe e debutto della Fase 4. Sono in arrivo anche gli articoli di merchandising, che fanno sempre la felicità dei collezionisti. Particolarmente gettonate saranno probabilmente le fedi nuziali dei protagonisti.

Le abbiamo viste al dito di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), che cercano di integrarsi nella loro nuova comunità, rispettando le regole sociali e del buon vicinato e presentandosi come una normale coppia "umana" e priva di superpoteri.

Il nuovo gadget consiste in un set di tre anelli in acciaio inossidabile, contenuti all'interno di una scatola dalla forma di un televisore d'epoca. Possiamo vedere un'immagine della confezione anche in calce alla notizia. Gli anelli sono realizzati dai Saleone Studios e sono in vendita in esclusiva su Entertainment Earth. Le misure delle fedi sono 7 per quella di Scarlet Witch e 10 per quella di Visione. Sono disponibili per il pre-ordine in edizione limitata al prezzo di 59,99 dollari, e saranno disponibili dal prossimo aprile.

In attesa del prossimo episodio, che sarà pubblicato venerdì 22 gennaio, per altri approfondimenti su WandaVision rimandiamo alla spiegazione dell'apparizione dell'apicoltore e alle recenti dichiarazioni di Paul Bettany sul finale della serie.