WandaVision: Atmosfere anni '50 e mistero nel primo trailer della serie Disney

Subito dopo l'annuncio della ripresa dei lavori su WandaVision, ecco un'altra ottima notizia per tutti gli appassionati dei personaggi dei fumetti Marvel: la Disney ha condiviso un nuovo trailer dedicato alla storia di Wanda Maximoff e Visione.

Potete trovare il video in calce alla notizia, il filmato ci introduce in quello che sembra il set di una classica sit-com anni '50, anche se non tutto è come sembra, infatti si nota subito il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen usare varie volte i suoi poteri. Improvvisamente la scena cambia totalmente, permettendoci di vedere i due protagonisti in momenti diversi della storia, mentre Visione sembra essere all'oscuro di quello che gli è successo nel corso del film "Avengers: Infinity War".

Da notare che nel trailer è anche presente un easter egg della Marvel: Wanda e Visione infatti appaiono in una scena indossando i loro classici costumi visti nelle pagine dei fumetti della Casa delle Idee. Non conosciamo ancora la data esatta in cui la prima stagione della serie farà il suo debutto su Disney+, infatti nei giorni scorsi la multinazionale dell'intrattenimento aveva rivelato che WandaVision arriverà negli ultimi mesi del 2020, mentre nel trailer non è presente nessuna informazione a riguardo.

Se siete interessati ad altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa notizia che parla di due nuovi personaggio in WandaVision.