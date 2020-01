WandaVision: l'atteso primo trailer debutterà nella notte del SuperBowl?

WandaVision è sicuramente la serie Disney+/Marvel TV Studios con le riprese in fase più avanzata, ecco perché ci si aspetta di vederne un primo trailer, o anche un breve teaser, molto presto, visto che il debutto è atteso per quest'anno sulla piattaforma streaming.

Qualche indicazione in merito l'ha data Paul Bettany, che rispondendo alla precisa domanda su quando potremo vedere il primo trailer della serie ha risposto a Collider: "Prima di quanto pensiate". L'attore ha poi definito lo show di cui è co-protagonista insieme a Elizabeth Olsen, "fuori di testa" e "decisamente rischioso".

"I fan non dovranno attendere ancora molto per avere una prima occhiata dello show e capire come sarà fatto", ha aggiunto Bettany. Questo commento arriva casualmente nella settimana che precede il SuperBowl, cosa che ha fatto presumere possa trattarsi davvero della piattaforma di lancio ottimale per lo show Disney+. Sappiamo che durante l'evento verrà proiettato il primo trailer di Fast & Furious 9. Per quanto riguarda il programma delle serie Marvel, The Falcon and The Winter Soldier esordirà ad agosto, con WandaVision a seguire subito dopo.

WandaVision vede nel cast anch Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, Kat Dennings in quelli di Darcy Lewis, Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo e Kathryn Han in una parte misterioso descritta come "un rumorosa vicina di casa". Precedentemente programmata per la primavera del 2021, infatti, WandaVision è stata anticipata recentemente e il suo arrivo è quindi previsto entro il 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, nel corso della serie potremmo perfino assistere al debutto di Hulkling, si tratterebbe del secondo membro dei Giovani Vendicatori ad esordire nel MCU dopo Cassie Lang, la figlia di Ant-Man. Nel frattempo, vi ricordiamo come sempre di prendere la notizia "con le pinze" in attesa di conferme o smentite ufficiali.